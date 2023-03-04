Suudi Arabistan’dan Ukrayna’ya uçaklarla yardım

Suudi Arabistan, Ukrayna'ya 3 uçak dolusu insani yardım gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan, 100 milyon dolarlık yardım programının bir parçası olarak Ukrayna’ya 3 uçak dolusu insani yardım gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak bugün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Ukrayna arasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al-Suud’un geçen günlerdeki Kiev ziyareti sırasında imzalanan 100 milyon dolarlık yardım mutabakatının bir parçası olarak insani yardım gönderildiğini belirtti. Yermak, 3 uçak dolusu insani yardımın 135 güçlü jeneratör, sıcak tutan battaniyeler ve hijyen ürünlerini içerdiğini ifade ederek yardımın altı bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını kaydetti.

Yermak resmi Telegram kanalından konuyla ilgili “Ukrayna’ya verdiği destekten ötürü Suudi Arabistan’a minnettarız. Bu insani yardım, ülkelerimiz arasında var olan dayanışma ve desteğin bir kanıtıdır” açıklamasını yaptı. (DHA)

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