SYRIZA’nın genç lideri görevi Çipras’tan devraldı

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni başkanı Kaselakis görevi devraldı. 35 yaşındaki Kaselakis, 14 yaşında ABD'ye göç etmiş ve bir süre Goldman Sachs'ta çalışmıştı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis, görevi Aleksis Çipras’tan devraldı.

Kaselakis ve Çipras parlamentodaki özel ofiste bir araya geldi. Çipras, dün yapılan ikinci tur başkanlık seçiminde birinci olarak parti liderliğini üstlenen Kaselakis’i tebrik etti. Daha önce milletvekilliği veya bakanlık tecrübesi olmayan Kaselakis’i siyasetin zorlukları hakkında uyaran Çipras, “Yunan toplumu çok büyük zorluklar içinde. Birlik ve yoldaşlık ruhu içinde umut ve perspektif sağlamalıyız” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Kaselakis’i arayarak tebrik etti. Miçotakis, SYRIZA’nın yeni liderini yakın zamanda görüşmeye davet etti.

Kaselakis, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “SYRIZA bundan böyle kazanacaktır.” dedi. Kendisinin halkın sesi olduğunu belirten Kaselakis, “Yunanistan’ı, ilerici, modern bir Avrupa ülkesi yapalım.” ifadesini kullandı.

SYRIZA’DA DEĞİŞİM

Ana muhalefet partisindeki lider değişimi bugün Yunan gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

Ta Nea gazetesi, “Sol için sayfa değişti” ifadesini manşetine taşırken, Kaselakis’in “Ben fenomen değilim, saygı duyduğum ve değer verdiğim bir toplumun sesiyim. Asla ihanet etmeyeceğim.” sözlerine yer verdi.

Kaselakis’in siyaset tecrübesinin bulunmaması ve partide yeni olmasının, SYRIZA’nın sol ideolojisine zarar vereceği ve parti içi bölünmeye sebep olabileceği yorumları da Yunan basınında yer aldı.

Kaselakis, SYRIZA’yı 2015’te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras’ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı olmuş ancak parlamentoya girmeye hak kazanamamıştı. Matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD’ye göç eden, finans, ekonomi eğitimi alan 35 yaşındaki Kaselakis bir süre Goldman Sachs’ta çalışmış ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurmuştu.

Çipras, 25 Haziran’daki genel seçimlerin ardından partinin değişime ihtiyaç duyduğunu belirterek yapılacak parti başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı. (AA)