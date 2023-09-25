SYRIZA’nın yeni başkanı Stefanos Kaselakis oldu

Yunanistan’da muhalefet partisi SYRIZA’nın yeni lideri Stefanos Kaselakis seçildi.

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Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis oldu.

İlk turu 17 Eylül’de yapılan başkanlık seçimlerinde ilk ikiye kalan Kaselakis ve Efi Ahçioğlu ikinci turda SYRIZA liderliği için yarıştı.

SYRIZA’dan sandıkların tamamı açılmadan yapılan açıklamaya göre, Kaselakis yaklaşık yüzde 10 farkla Ahçioğlu’nu liderlik yarışında geride bıraktı.

1988 doğumlun olan Kaselakis, matematikteki üstün başarısı dolayısıyla tam burslu öğrenci olarak 14 yaşında ABD’ye göç etti.

Finans, ekonomi eğitimi alan bir süre Goldman Sachs’ta çalıştı ve ardından deniz taşımacılığı alanında kendi firmasını kurdu.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık görevinde bulunmayan Kaselakis, SYRIZA ile 2021’de tanıştı.

Kaselakis, partiyi 2015’te iktidara taşıyan eski SYRIZA lideri Aleksis Çipras’ın davetiyle Mayıs ve Haziran 2023 genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu ancak parlamentoya girmeye hak kazanamadı. (AA)