Taç giyme törenine monarşi karşıtlarının gölgesi düştü

İngiltere, Kral Charles'ın taç giyme töreni için hazırlıklar yaparken, monarşi karşıtlarının tepkisini çekiyor. Yapılan yeni bir ankete göre; Z kuşağının yaklaşık onda dördü monarşinin kaldırılmasını istiyor.

Sozcu.com.tr

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Kraliyet Ailesi cazibesini kaybediyor gibi görünüyor. Her adımları basına yansıyan, ülkedeki eşsiz konumları dışında magazinel yönleriyle de dikkat çeken Kraliyet Ailesi, gençlerin eskisi gibi ilgisini çekmiyor.

YouGov tarafından yapılan yeni bir ankete göre; 18 ila 24 yaşındakilerin yalnızca üçte biri Kraliyet’i destekliyor. İngiltere’deki gençlerin üçte birinden fazlası ise monarşi yerine seçilmiş bir devlet başkanı tarafından ülkenin yönetilmesini istiyor. Ve 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 78’inin Kraliyet Ailesi ile ilgilenmiyor.

Elizabeth’in ölümünden sonra tahta geçen Kral Charles’ın, taç giyme töreni için hazırlıklar devam ediyor. Ancak Kral’ın bu özel günü önce oğlu Prens Harry ve gelini Meghan Markle ile şimdi de monarşi karşıtlarıyla gölgelendi.

YouGov’un anketine göre; 18-24 yaş grubundakilerin yaklaşık yüzde 38’i monarşinin kaldırılmasını isterken, yüzde 32’si destekliyor.

Ancak yine YouGov tarafından tüm yaş gruplarına yapılan ankette; katılımcıların yüzde 58’inin monarşiyi desteklediği, yüzde 26’sının monarşinin kaldırılmasını istediği ve yüzde 16’sının ise kararsız olduğu belirtiliyor.

Ankete katılan 65 yaş ve üzerindeki en yaşlı grubun ise yüzde 78’i monarşiyi destekliyor, yüzde 15’i seçilmiş bir devlet başkanının gelmesini istiyor ve yüzde 7’si kararsız.

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