Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir komutan öldürüldü
İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) mensubu bir komutanın evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
İran yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, DMO'nun Tahran Muhammed Resulullah Kolordusu’nda görev yapan Kasım Fethullahi adlı subay silahlı saldırıya uğradı.
Başkentin güneyindeki evinin önünde düzenlenen saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden Fethullahi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olaya ilişkin “terör saldırısı” nitelemesi yapılan haberde, Fethullahi'nin aynı zamanda DMO'ya bağlı Besic milis gücünün komutanlarından olduğu aktarıldı.
Öte yandan Tahran Polisi Bilgi Merkezi Başkanı Albay Ali Sabahi, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, detaylı bilginin daha sonra verileceğini açıkladı. (AA)