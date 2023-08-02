Takım elbiseli hırsızlar 10 milyon euroluk mücevher çaldı

Paris'in merkezinde ünlü bir kuyumcu dükkanında sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın başkenti Paris’te “şık giyimli” iki adam ve bir kadının, milyonlarca euro değerinde mücevher çaldığı bildirildi.

Kuyumcu dükkanına dün giren hırsızların, silahla çalışanları tehdit ettiği, vitrindeki tüm mücevherleri çalarak olay yerinden yürüyüp kaçtığı açıklandı. Hırsızların çaldığı mücevherlerin değerinin 10-15 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Fransız medyası iki erkek hırsızın gri takım elbise, kadın hırsızın ise yeşil şık bir elbise giydiğini aktardı.

3 ay önce de aynı sokakta bir başka mücevher dükkanı hırsızlar tarafından hedef alınmıştı. Yaklaşık iki hafta önce Paris St. Germain futbol takımının kalecisi Gianluigi Donnarumma’nın Paris’teki evine giren hırsızlar, futbolcu ve eşini bağlayarak evdeki mücevher ve diğer lüks ürünleri çalmıştı.

Yetkililer, son dönemde Fransa’da mücevher dükkanlarına yapılan baskınlardaki artışın endişe verici boyuta ulaştığına dikkat çekiyor.

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