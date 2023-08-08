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Taksi krizine hükümet el attı: Taksi plakaları artıyor

Son dönemde Türkiye'de sık sık gündeme gelen ve kronikleşen taksi sorununun bir benzerinin yaşandığı İtalya'da hükümetten sert müdahale geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:09 - 08 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Taksi krizine hükümet el attı: Taksi plakaları artıyor

İtalya’daki taksi krizine çözüm sağcı hükümetten geldi… İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin hükümeti, son dönemde büyük bir sorun kaynağı olarak görülen taksi krizine müdahale etti.

Son dönemde talebin çok artmasına rağmen taksi sayılarının azlığına ve turistlerin aşırı sıcaklarda uzun süreler boyunca taksi beklemesine sebep olan taksi krizine karşı Meloni hükümeti taksi plakalarının yüzde 20 artırılmasına karar verdi.

İtalyan yetkililer kısa bir süre önce taksi sektörü ile ilgili bir soruşturma başlatırken, uzun bekleme süreleri, sürücülerin taksimetrenin açılmasını kabul etmemesi, kartla ödenmenin kabul edilmemesi ve az sayıda taksi olması gibi konuları incelemeye almıştı. Son yıllarda hem vatandaşların hem de turistlerin taksi bulamamaktan yakındığı İtalya’da Uber benzeri araç paylaşım platformları da yasak.

TAKSİCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İtalya’nın gelecek yıllarda çok daha fazla turist çekmesi beklenirken, 2025’te Katolik Kilisesi’nin yıldönümü şenliği kapsamında 32 milyondan fazla Katolik mensubunun Roma’ya gelmesi beklenirken 2026’da da Milano’da düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları’nın da ulaşımda büyük kriz yaratması bekleniyor.

Dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında bakan Adolfo Urso, “Büyük şehirler ve uluslararası havalimanı olan şehirler plaka sayısının yüzde 20 artırabilir” dedi. Taksi dernekleri ise hükümetin bu kararına tepki gösterdi.

Taksiciler, yollarda daha çok taksi olmasının sektöre zarar vereceğini iddia ederken taksiciler birliği Unica Filt Cgil ise grev kararı aldı.

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