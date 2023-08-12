Taksici almayınca taksi çaldı
İngiltere'de bir havalimanında taksi çalan bir yolcunun yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.,
İngiltere’nin güneydoğusunda yer alan Sussex kentinde dikkat çeken bir olay yaşandı.
Havalimanında Muhammed Ahmed isimli yolcu, bir taksinin onu almayı reddetmesinin ardından bir başka taksiyi çaldı.
Sussex polisi, Ahmed’in Eylül 2022’de Gatwick Havaalanı’nda yaşanan olayın videosunu yayınladı.
24 yaşındaki Muhammed Ahmed, bir taksiyi Güney Terminali’nin dışından aldıktan sonra polisi hızlı bir kovalamacaya yönlendirdi.
Kaçış sırasında saatte 209 km hızlara oluşan Ahmed’i, polis helikopteri de havadan takip etti.
Ahmed sonunda, 241 kilometre uzakta bir çıkmaz sokağa girdikten sonra tutuklandı.
Hakkında yapılan soruşturmanın ardından hırsızlık ve tehlikeli araç kullanma suçlarından adliyeye sevk edilen Ahmed’e 14 ay ertelenmiş hapis cezası verildi.
18 ay araba kullanmaktan men edilen Ahmed’e 150 saatlik kamu hizmetinde ücretsiz çalışma ve taksi şoförüne 841 sterlin tazminat ödemesi kararı verildi.