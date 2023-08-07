Taliban 216 yardım kuruluşunun faaliyetlerini askıya aldı

Taliban, son bir yılda 216 ulusal ve uluslararası yardım kuruluşunun Afganistan'daki faaliyetlerinin askıya alındığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Taliban geçici hükümetinin Ekonomi Bakan Yardımcısı Abdullatif Nazari, konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Nazari, 4’ü uluslararası 212’si de ulusal olmak üzere toplamda 216 yardım kuruluşunun Afganistan’daki faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek, buna söz konusu kurumların faaliyet raporlarını 2 yıl art arda Ekonomi Bakanlığına şeffaf şekilde sunmamalarının neden olduğunu ileri sürdü.

ŞART SUNDULAR

Bu yardım kuruluşlarının ülkedeki usul ve kaidelere riayet etmediğini belirten Nazari, eksikliklerin giderilmesi ve bakanlığın şartlarının yerine getirilmesi halinde yardım kuruluşlarının yeniden faaliyet izni alabileceklerini kaydetti.

Taliban daha önce, Kur’an-ı Kerim yakılması nedeniyle İsveç merkezli yardım kuruluşlarının Afganistan’daki faaliyetlerini de durdurmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD ile Taliban arasında üst düzey görüşme gerçekleşti

İlginizi Çekebilir Taliban heyeti ABD temsilcileriyle görüştü