Taliban yerli ve milli süper otomobilini tanıttı: İşte Mada 9’un bütün detayları

2021'de Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, "yerli ve milli" otomobili Mada 9'u görücüye çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afganistan yönetimini ele geçirdikten sonra kadınlara yapılan ayrımcılıklar başta olmak üzere birçok konuda yapılan uygulamalarla uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Taliban yönetimi bir süredir geliştirme sürecinde olan yerli ve milli otomobili görücüye çıkardı.

Mada 9 ismi verilen spor araç ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Dışarıdan çok lüks bir spor otomobil olarak görülen aracın lüks marka Bugatti’den ilham aldığı tahmin ediliyor. Fakat Alman medyasında yer alan haberde aracın iç aksamının ise çok farklı olduğu belirtildi.

Aracın motorunun dış görünüşüyle ilgisi olmadığını aktaran Almanlar, araçta Japon markası Toyota’nın Afganistan’da çok tercih edilen modeli Corolla’da kullanılan motorun kullanıldığını duyurdu.

Aracın AR-GE sürecinin Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmeden dört yıl önce başladığı da belirtildi. Öte yandan Mada 9 ismi verilen aracın bu yıl Katar’ın başkenti Doha’daki bir fuarda tanıtılacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir Taliban’ın diploması Türkiye’ye denk oldu!

İlginizi Çekebilir Taliban'dan Prens Harry'ye tepki

İlginizi Çekebilir Taliban'dan kadınlarla ilgili bir skandal karar daha! Askıya alındı