Taliban’dan iktidarının ikinci yılında gövde gösterisi

Taliban güçleri, yönetimi yeniden ele geçirmesinin ikinci yılında silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afganistan’da, 15 Ağustos 2021’de başkent Kabil’e girerek ülkeye hakim olan Taliban, yönetimdeki ikinci yılını kutladı.

Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif ve Kandahar başta olmak üzere ülke çapındaki şehirlerde Taliban güçleri, silahlar ve askeri araçlarla konvoy halinde şehir turu düzenleyerek halkı selamladı. Taliban mensupları sık sık Taliban lehine, ABD aleyhine sloganlar attı.

Afganistan’ın güneyinde bulunan ve Taliban için sembolik önemi olan Kandahar vilayetinde askeri geçit töreni düzenlendi. Kabil’de ise eski ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Mesut Kavşağı’ndan şehir turuna çıkan Taliban konvoyları, tüm başkenti gezdi.

IŞİD’in kutlamalara yönelik tehdit ihtimali nedeniyle Taliban güçleri, kutlamalar için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, Afganistan ve Afganistan dışından bazı muhalif kadınlar gruplar halinde Taliban’ı protesto ederek, kendilerine yönelik getirilen kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Katar’ın başkenti Doha’da devam eden müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasını takiben 2021 yazında taraflar arasındaki çatışmalar şiddetlenmişti. Buna paralel ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan’ı terk etmesi hızlanmış ve Taliban da 15 Ağustos’ta başkent Kabil’e girmişti.

Bunun üzerine Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesiyle Taliban, Afganistan’da hakimiyetini sağlamıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Dışişleri Bakanı Fidan, Taliban yetkilileriyle görüştü

İlginizi Çekebilir Taliban güzellik salonlarını kapattırıyor