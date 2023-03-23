Taliban’dan uluslararası topluma ‘diyalog’ ve ‘yaptırımları kaldırın’ çağrısı

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ülkedeki sorunlara çözüm bulmak amacıyla başta ABD olmak üzere uluslararası topluma diyalog çağırısı yaparak, Afganistan'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi.

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Katar merkezli basın kuruluşu Al Jazeera için Taliban yönetiminin dış politikasına dair bir makale kaleme alan Muttaki, Taliban yönetiminin diyaloğa hazır olduğunu, yaptırımların ve bankacılık kısıtlamalarının ise ülkedeki insani krizi derinleştirdiğini aktardı.

Taliban’ın 15 Ağustos 2021’de Afganistan yönetimine gelmesiyle ekonomi, yolsuzluk, güvenlik, ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere birçok alanda gelişme sağlandığını ifade eden Muttaki, ancak bunların uluslararası toplum tarafından görmezden gelindiğini savundu.

Afganistan topraklarının artık hiçbir ülkeye tehlike oluşturmadığını aktaran Muttaki, uluslararası toplumun kendileri ile diyalog kurmasını ve uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

“MEVCUT HÜKÜMET POZİTİF YAKLAŞIMINI ORTAYA KOYMAKTADIR”

Uluslararası toplumun Taliban yönetimi ile siyasi ve ekonomik ilişkiler kurması gerektiğini kaydeden Muttaki, şu ifadeleri kullandı:

* Yaptırımların ve baskıların farklılıkları çözmediğini ABD’ye ve diğerlerine hatırlatıyoruz. Modern ilişkilerin küreselleşen doğasının, tüm devlet aktörlerinin birbirleriyle uyum ve barış içerisinde yaşamayı öğrenmesi gerektiği anlamına geldiğini de anlıyoruz.

* Bu tarz ilişkiler, ortak çıkar arayışı yoluyla, eşitlik, karşılıklı saygı ve işbirliği gibi değişmez ilkeler üzerine inşa edilmelidir. Bu hususu dikkate alarak, Afganistan’ın mevcut hükümeti bir kez daha dünyayla birlikte hareket etmeye yönelik pozitif yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Afganistan’daki sorunların çözümü adına bazı zorluklar ve eksikliklerin olduğunu kabul ettiklerini aktaran Muttaki, çözüm için zamana, gerekli araçlara ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Afganistan’daki insani krizin ana sebebinin ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ve bankacılık kısıtlamaları olduğunu kaydeden Muttaki, “Siyasi ve ekonomik baskılardan arınmış, pratik çözümler bulmaya ve yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir atmosferde, diyalog ve görüş alışverişine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

Taliban’ın ülke yönetimine gelmesinin ardından, başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler Afganistan ve Taliban yetkililerine yönelik ekonomik ve siyasi yaptırımlar getirmişti. (AA)

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