Tansiyon fırladı: İsrail ordusu Lübnan ve Gazze’ye saldırı başlattı

Mescid-i Aksa’da yaşanan gerilim, bir süredir sakin olan İsrail-Lübnan sınırında tansiyonun bir anda fırlamasına yol açtı. İsrail ordusu, Gazze’nin yanı sıra Lübnan’a saldırı başlattığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İsrail ordusu, dün atılan roketlere karşılık Lübnan saldırı başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu şimdi Lübnan'a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız” ifadelerine yer verildi. Açıklamada başka detay verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı. Haberlerde, İsrail’e ait savaş uçaklarının Sur kentinde bulunan er-Reşadiye etrafına en az 3 füze fırlattığı kaydedildi.

Lübnan’dan İsrail’e dün atılan 30’dan fazla roketin ardından İsrail güvenlik kabinesi iki aydan sonra toplanma kararı almıştı. Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını aktarmıştı.

BM’DEN UYARI: DURUM ÇOK TEHLİKELİ

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), sınır bölgesindeki mevcut durumun “çok tehlikeli” olduğu uyarısında bulunurken, her iki ülkenin de savaş istemediklerini açıkladı. UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada “Son 24 saatteki eylemler tehlikeli ve ciddi gerilim riski taşıyor. Tüm taraflara Mavi Hat boyunca tüm eylemlerini durdurması çağrısı yapıyoruz” denildi.

İsrail ve Lübnan arasında 2006’da bir aydan uzun süren savaşta çok sayıda asker ve sivil hayatını kaybetmişti.

Bu arada İsrail, Gazze’nin farklı noktalarına da hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçakları, Filistinli direniş gruplarına ait bazı askeri noktaları hedef aldı. Kentin doğusundaki bir askeri nokta birkaç füzeyle hedef alındı. Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisine yer verilmezken çevredeki ev ve arazilerde hasar oluştu.

Filistinli direniş gruplar tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail saldırganlığına yanıt vermeye devam ediyoruz” denilerek, Gazze’ye yakın olan Yahudi yerleşim birimlerinin roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail makamları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresi de dahil bölgedeki yerleşim yerlerinde sığınakların açıldığı kaydedildi.

MESCİD-İ AKSA’DA GERİLİM SÜRÜYOR

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail polisi bu sabah da işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa’ya giden gruba Hutta Kapısı’nda coplarla müdahale etti. İsrail polisinin müdahalesinin ardından arbede yaşandığı görüldü.

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