Tarihi esir takasında dikkat çeken hamle

Suudi Arabistan esir takası anlaşmasına ek olarak Yemen'e tek taraflı esir iadesi yapacak.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Suudi Arabistan’ın Yemen’de savaşan taraflar arasındaki eş zamanlı üç günlük esir takasını takiben tek taraflı bir adım atarak Yemen’e esir iadesi yapacağını açıkladı.

ICRC’nin gözetiminde gerçekleşen üç günlük esir takası kapsamında pazar günü sona eren çatışmaların ardından neredeyse 900 esirin iade edilmesi planlanıyor. Esir takası anlaşması, Suudi temsilciler ve İran’ın desteklediği Husiler arasındaki barış görüşmelerinde güven inşaa edilmesi için atılan önemli bir adım.

Husilerin dışişleri bakan yardımcısı Twitter’dan yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’da tutuklu bulunan 104 Yemenlinin esir takası anlaşması dışında iade edileceğini belirtti.

Savaşan taraflar İsviçre’de geçen ay 887 esirin serbest bırakılması için anlaşmış ve Mayıs’ta daha fazla esirin takas edilmesini görüşme kararı almışlardı. (Reuters)

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