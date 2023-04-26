Tarikatla bağlantılı ölümler giderek artıyor

Kenya İçişleri Bakanlığı basına yaptığı açıklamada Malindi kentindeki dini tarikat bağlantılı ölümlerin sayısının 90'a çıktığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Kenya polisi, 24 Nisan’dan bu yana çiftlik içinde ve etrafında yaptığı kazılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 90’a çıktığını duyurdu.

İddiaya göre, İyi Haber Uluslararası Kilisesi’nden Papaz Paul Mackenzie Nthenge, müritlerini sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola adı verilen çiftliğe gelmelerini ve Hz. İsa ile tanışmaları için aç kalmaları gerektiğini söylemiş ve bunun sonucunda birçok mürit hayatını kaybetmişti.

Malindi kentinin bağlı bulunduğu Kilifi Bölge Valisi Gideon M. Mungaro, çiftlik ve çevresinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut tüm kaynakları bir araya getirebildik ve hayatta kalanların kurtarma çalışmalarını hızlandırdık” ifadelerini kullandı.

Kenya Kızıl Haç yetkilileri tarafından bugün yapılan açıklamada ise “Shakahola olayında çok sayıda ceset, Kilifi bölgesindeki tesisleri doldurmaya devam ediyor. Bölgeyi desteklemek için, ortaklarımız Nairobi Kızıl Haçı’nın yardımıyla, soğutmalı bir konteyner geldi ve (konteyner) bölgeden çıkarılan cesetler için geçici bir morg olarak kullanılacak” denildi.

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