Tarım bakanları Berlin’de buluştu

Berlin Tarım Bakanları Konferansı'na yaklaşık 70 ülkeden tarım bakanları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılıyor.

Sozcu.com.tr

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Her yıl Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı kapsamında düzenlenen “Dünya Gıda ve Tarım Forumu'nun” en önemli siyasi etkinliği “Berlin Tarım Bakanları Konferansı” başladı.

Bu yıl 15’incisi düzenlenen konferansa yaklaşık 70 ülkeden tarım bakanları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılıyor. Bir günlük konferans boyunca teknolojik gelişmeler doğrultusunda tarım, gıda ve hayvancılık politikaları ele alınırken güncel sorunlara çözüm önerileri de masaya getirilecek.

Türkiye'yi konferansta Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci temsil ediyor. Kirişci, konferansa katılacak diğer ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de ikili görüşmelerde bulunuyor.

Tarım bakanları, bugün konferans sonunda ortak nihai bildiri yayımlayacak.

“Dünya Gıda ve Tarım Forumu” bu sene 20-21 Ocak’ta “Gıda Sistemleri Dönüşümü: Birden Çok Krize Dünya Çapında Bir Yanıt” temasıyla gerçekleştiriliyor. Bu yılki forumda düzenlenecek oturumlarda, ticaret ve ticaretin küresel gıda güvenliği için oynadığı rol her açıdan ele alınırken, “Küresel bir gıda krizi nasıl önlenebilir? Krize dayanıklı gıda tedarik sistemlerini nasıl oluşturabiliriz?, Biyolojik çeşitliliği nasıl koruyabiliriz?, İklim dostu gıda sistemlerini nasıl oluşturabiliriz?, Sürdürülebilir küresel gıda sistemleri için işbirliğini nasıl geliştirebiliriz?” sorularının cevapları aranıyor.

Tarım, gıda ve bahçecilik alanında dünyanın en büyük fuarı olan Uluslararası Yeşil Hafta Fuarı da Berlin'de devam ediyor. Bu yıl fuara 60 ülkeden 1.1400'den fazla şirket katılıyor. Şirketler 100 binden fazla ürün sergiliyor. Bu yıl 87’ncisi düzenlenen fuar, Almanya Çiftçiler Birliği ve Alman Gıda ve İçecek Sektörleri Federasyonu sponsorluğunda Messe Berlin tarafından organize ediliyor.

Fuarı yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar 29 Ocak’a kadar açık kalacak. (AA)

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