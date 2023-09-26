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Tarlaya zarar veriyor dediler, 5 milyon kuela kuşunu öldürdüler

Tanzanya'da 5 milyondan fazla kuela kuşunun, mahsullere zarar verdiği gerekçesiyle itlaf edildiği bildirildi.

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Tarlaya zarar veriyor dediler, 5 milyon kuela kuşunu öldürdüler

The Tanzania Times’ın haberine göre, ülkenin Manyara bölgesinde 4 bin dönümlük pirinç tarlasını istila eden 5 milyondan fazla kuela kuşu, insansız hava araçlarıyla yapılan ilaçlamayla öldürüldü.

İlaçlamanın yaklaşık 4 gün sürdüğü, kuşların her gün yaklaşık 50 tonluk mahsule zarar verme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

PİRİNÇ VE BUĞDAY TARLALARINA ZARAR VERİYORLAR

Genellikle pirinç ve buğday tarlalarına zarar veren kuela kuşları, Tanzanya’nın kuzey bölgelerinde yaşıyor.

Sürü halinde hareket eden kuşların dünya genelindeki sayısının 1,5 milyarı bulduğu tahmin ediliyor. (AA)

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