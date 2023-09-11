Dikkat çeken adım: Rusların arabalarına el koyuyorlar

AB, üye ülkelere giden Rus turistlerin arabalarına el konulacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya’dan üye ülkelere arabalarıyla gelenlerin araçlarına veya yaptırım listesine dahil kişisel eşyalarına el konulacağını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Sheridan Ferrie, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB’nin şimdiye kadar Rusya’ya yönelik 11 yaptırım paketini kabul ettiğini anımsatarak, Rusya’yı savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden mahrum bırakmayı amaçladıklarını anlattı.

Ferrie, yaptırımlar kapsamında Rusya’dan belirli ürünlere ithalat yasağı uygulandığını hatırlattı. Rus turistlerin AB ülkelerine girişte arabalarına el konulması durumunun yeni olmadığına dikkati çeken Ferrie, bu yasağın uzun zamandır yürürlükte olduğunu vurguladı.

Mevcut yaptırımların değişmediğine işaret eden Ferrie, “Rusya’dan birçok ürüne ithalat yasağımız var. Bu ürünler yaptırım listemizde yer alıyor. Arabalar ithalat yasağına tabidir ve AB’ye giremezler” dedi. Ferrie, AB ülkelerindeki gümrük yetkililerinin özellikle otomobil ve değerli eşyalar konusundaki kurallara tam olarak uyması gerektiğine dikkati çekti.

AB yaptırımları uyarınca Ruslar, birlik ülkelerine turistik ziyaretlerinde yanlarında otomobil, kozmetik malzeme, bilgisayar, akılı telefon, değerli taş, kürk gibi çeşitli ürünleri getiremiyor. Bu ürünlere AB gümrüklerinde el konuluyor. (AA)