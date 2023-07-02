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Tatil beldesinde garsonun görüntüleri tepki çekti: Bakanlık devreye girdi

Yaz sezonu devam ederken, bir tatil bölgesinden çekilen görüntü uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:49 - 02 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Tatil beldesinde garsonun görüntüleri tepki çekti: Bakanlık devreye girdi

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Yunan adası Rodos’taki bir “beach club”da çekilen görüntü büyük tepki çekerek kamuoyunu ikiye böldü…

Rodos’taki bir mekanda çekilen görüntülerde üzerinde tişört ve şort olan bir garson elindeki tepsi ile göğsüne kadar gelen derinliğe doğru yürüyerek loca adı verilen özel platformda güneşlenen ve tatil yapanlara hizmet ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bir anda paylaşım rekoru kırarak büyük tepki çekti.

Tepkilerin artması üzerine Yunan yetkililer soruşturma başlattı. Mekanın sahibinin, Yunan parlamentosunun kantininin işletmeciliğini yapan bir girişimci olduğu öğrenilirken Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis ve kabinedeki bir diğer bakan olan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis de soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Paylaşılan görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Georgiadis de, “Bu görüntüler mide bulandırıcı. Görür görmez müfettişleri gönderdim. Hepimiz şunu anlamalıyız ki kölelik çağı bitti. Çalışanlar köle değildir, hakları olan insanlardır. Bu haklarını elde etmeleri için buradayız. Bunu unutan her iş insanı bunun karşılığını alacaktır” dedi.

Yunan sahil güvenlik ekiplerinin de “beach club”ta incelemelere başladığını ve denizin üzerine kurulan bu locaların yasal olup olmadığının mercek altına alındığı kaydedildi. Fakat Yunan medyası bu platformların yasalara uygun olarak inşa edildiğinin tespit edildiğini aktardı.

“GARSONLAR KÖLE DEĞİL”

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca birçok sosyal medya kullanıcısı büyük tepki gösterdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Hizmet sektöründe çalışanların şartları çok kötü” yorumunu yaparken, bir kullanıcı ise, “Garsonlar köle değildir” dedi.

Rodos Otel Çalışanları Birliği Başkanı Stamoulis Athanasios da görüntülerin rahatsız edici olduğunu söyledi.

GARSON KONUŞTU: BÖYLE BAHŞİŞ ALIYORUM

Yaşananların merkezinde yer alan genç garson da Yunan medyasına konuştu.

İsmini açıklamayan genç adam, “Böyle çalışmaktan gocunmuyorum. Bu sayede günde 200 euroya kadar çıkan bahşiş alıyorum” dedi.

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