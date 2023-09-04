Tatil beldesinde genç kıza tecavüz skandalı! 5 İsrailli gözaltında
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), tecavüz skandalıyla sarsıldı. 5 İsrail vatandaşının 20 yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde isminin açıklanmasını istemeyen emniyet yetkilisi, Ayia Napa tatil beldesinde 5 İsraillinin 20 yaşındaki İngiliz kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla mahkemeye çıkarıldığını belirtti.
8 GÜN GÖZALTINDA TUTULACAKLAR
Şüphelilerin soruşturma kapsamında 8 gün gözaltında tutulmasına karar verildiği kaydedildi. Zanlıların 19 ve 20 yaşında oldukları bilgisi paylaşıldı.
SKANDALLA İLGİLİ İSRAİL’DEN AÇIKLAMA
Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail vatandaşlarının “tecavüz iddiasıyla” gözaltına alındıkları bilgisinin kendilerine ulaştığı bildirildi.
Açıklamada hem GKRY yetkilileriyle hem de gözaltındaki İsraillilerin aileleriyle temas halinde olunduğu belirtildi. (AA)