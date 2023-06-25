Tatil beldesinde kan donduran cinayet: Genç kadın 45 dakika can çekişmiş, yeni detaylar geldi

Son yıllarda Türk vatandaşlarının da tatil için gittiği Yunanistan’ın Kos adasında (İstanköy) geçen hafta yaşanan cinayet ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Önceki hafta erkek arkadaşı ve yakınlarının ulaşamadığı ve kayıp olan 27 yaşındaki Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska'nın cansız bedeni pazar gecesi bulunmuştu. Genç kadının cesedi çöp poşeti, dal ve ot parçalarının altında saklanmaya çalışılmış fakat arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekipler genç kadını bulmuşlardı.

Rubinska’yı öldüren kişi olarak 32 yaşındaki Bangladeşli Salahuddin S. isimli adam gözaltına alınmış, adam genç kadınla “rızasıyla” cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti. Fakat genç kadını öldürdüğünü itiraf etmeyen Salahuddin S. ile ilgili yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Salahuddin S.’nin olaydan sonra bir markete gittiği ve buradan para çekerek ülkeden kaçmak için uçak bileti almaya çalıştığı öğrenilmişti. Genç kadını boğarak öldürdüğü tahmin edilen adam ile ilgili yeni bilgiler geldi. Yunan gazetesi Proto Thema’da yer alan haberde, Salahuddin S.’nin İtalya’ya kaçmak üzere hazırlandığı belirtildi.

Salahuddin’in İtalya’da yaşayan arkadaşlarına, “Çok kötü bir şey yaptım” diye mesaj atarak suçu adeta itiraf etmiş. Kos içerisindeki güvenlik kameralarını takip eden Yunan polisi, genç kadının ölümünden sonraki saatlerde yani 13 Haziran Salı sabahında bir döviz bürosuna giderek para bozdurduğu ve daha sonra bir seyahat acentesine giderek İtalya bileti aldığını duyurdu.

Adamın ne Pakistanlı oda arkadaşına ne de başka tanıdıklarına ülkeden ayrılacağını söylemediği belirtildi.

45 DAKİKA CAN ÇEKİŞMİŞ

Adamın cep telefonunu inceleyen polisler ise 32 yaşındaki Bangladeşlinin, Google’da “GPS verilerini telefondan nasıl silersiniz” diye aratma yaptığı belirtilirken daha sonra buradaki yöntemi uygulayarak genç kadının telefonundan verileri silmeye çalıştığı öğrenildi.

Telefondaki konum verilerini inceleyen polis, genç kadının ise saldırıya uğradıktan sonraki 45 dakika boyunca can çekiştiğini ortaya çıkardı. Yunan polisi Rubinska’nın öldürüldüğü metruk evden, boğazı sıkılarak öldürüldüğü zaman aralığını 45 dakika olarak belirledi.