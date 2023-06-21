Tatil beldesinde öldürülen genç kadının annesi konuştu

Yunanistan'ın turistik adası Kos'ta (İstanköy) vahşi bir şekilde öldürülen Polonyalı genç kadının ölümü ile ilgili annesi ilk kez konuştu.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta kayıp olarak ihbar edilen ve yapılan detaylı incelemeler sonucunda pazar günü cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska’nın vahşice öldürülmesi sonrasında soruşturma devam ediyor…

Geçen hafta genç kadının cansız bedeni çöp poşeti, dal ve ot parçalarının altında saklanmaya çalışılmış fakat ekipler genç kadını bulmuştu. İlk belirlemelere göre genç kadının boğularak öldürüldüğü açıklanırken, zanlı olarak yakalanan 32 yaşındaki Bangladeşli Salahuddin S. genç kadınla tanıştığını itiraf etmiş ve sürecin detaylarını paylaşmıştı.

Salahuddin S., genç kadınla evine girerken görüntülenirken burada uyuşturucu verdiğini ve “rızasıyla” cinsel ilişkiye girdiğini dile getirmişti. Salahuddin S. genç kadının daha sonra evden çıktığını söylese de kamera kayıtlarında Rubinska’nın evden hiçbir zaman çıkmadığı görüldü. Soruşturma devam ederken Kos’a gelen Rubinska’nın annesi de açıklamalarda bulundu.

Yunanistan’da yetkililerle görüşen Natalia Rubinska, kızın 28 yaşındaki Polonya vatandaşı erkek arkadaşının cinayete karışmış olma ihtimali ile ilgili konuştu. Rubinska, “Kızımın erkek arkadaşı Michal’ın kızımın trajik ölümüyle hiçbir ilgisi yok. Soruşturmayı geciktiren polisler suçlu” dedi.

“EĞER POLİS HIZLI DAVRANSAYDI…”

Polonya medyasında yer alan haberlerde acılı annenin, “Ben Anastasia’nın annesiyim ve onun erkek arkadaşının kızımın ölümüyle bir ilgisi yok. Çünkü o, kızım kaybolduktan sonra hemen haber verdi ve polis ile iletişime geçerek kayıp olduğunu bildirdi. Kızımın olabileceği konumları da gösterdi. Bütün gece arama yaptı fakat polis onu önemsemedi ve ertesi sabah gelmesini istediler. Eğer hızlı hareket etmiş olsalardı kızım halen hayatta olabilirdi” dedi.

Rubinska, “Kızım gece boyunca cep telefonuyla konumunu paylaşabildi. Fakat bunu sabah yapamadı, telefonuna ulaşılamadı. Bu konuyu elçiliğe de taşıdık ama artık daha fazla konuşmayacağım” ifadesini kullandı.

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