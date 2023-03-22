Tayland’da yaşlı ABD’lileri dolandırarak 87 milyon dolarlık vurgun yapan çeteye operasyon
Tayland'da kurdukları çağrı merkezleriyle yaşlı ABD'lileri dolandırarak 87 milyon dolarlık vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi.
Tayland polisi, ülkedeki yaşlı ABD vatandaşlarını kurdukları çağrı merkezlerinden arayarak kendilerini emniyet mensubuymuş gibi tanıtan bir çeteyi tespit ettiklerini belirtti.
Polisler, çete mensuplarının aradıkları yaşlı ABD’lilere kara para aklama soruşturması yürüttüklerini, hesaplarındaki paranın şüpheli olduğunu bu nedenle de kendilerine aktarmaları gerektiğini söylediğini aktardı.
Böylelikle çete üyelerinin 87 milyon dolarlık vurgun yaptığını kaydeden polisler, Tayland’ın dört bölgesinde operasyonlar düzenlendiğine dikkati çekti.
Operasyonlarda 22 kişinin gözaltına alındığı söyleyen polisler, ayrıca 162 banka hesabı, 61 cep telefonu, 2 araba, bir silah ve birçok gayrimenkule el konulduğunu ifade etti.
Polisler, aralarında 5 Hint ve 15 Taylandlının da bulunduğu 22 kişinin sınır aşan suçlara karışmak, dolandırıcılık ve para aklamakla suçlandığını dile getirdi.
Çete üyelerinin elde ettiği parayı kuyumcu, restoran ve eğlence mekanlarında akladığını tespit eden polisler, Hindistanlı olan çete elebaşlarının, Tayland, Kamboçya, Singapur, Malezya, Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, Peru ve Polonya’da varlıkları olduğunu açıkladı.
Çetenin mağdurları arasında doktor, profesör, ordu mensubu, iş insanı gibi mesleklerden kişiler de bulunuyor. (AA)