Tayvan’da tansiyon yüksek, Çin uçak gemisi gönderdi

Tayvan lideri Tsai ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy arasındaki görüşmeye tepki gösteren Çin, ada çevresine uçak gemisi gönderdi.

Sozcu.com.tr

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Çin, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasındaki görüşmeyi kınarken Tayvan, kıyıları açığındaki Çin uçak gemisini yakın takibe aldı.

ABD devlet protokolünde üçüncü sırada bulunan McCarthy ile Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller dün Kaliforniya Simi Valley’de bulunan Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi’nde Tsai ile bir araya geldi.

Tayvan’ı toprağı olarak gören ve adayı kontrol altına almak için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade eden Çin, Tayvan lideri ile görüşme öncesinde misilleme tehdidinde bulunmuştu. Çin Savunma Bakanlığı görüşmeyi kınadı ancak özel bir aksiyon alınacağı yönünde tehditte bulunmadı.

Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-Cheng, Çin’in Shandong adlı uçak gemisinin Tayvan’ın doğu kıyısının 200 deniz mili (370 km) uzağında görüldüğünü ve Tayvan’a ait savaş gemileri tarafından 5-6 deniz mili açıktan takip edildiğini söyledi. Çin ayrıca dün geç saatlerde Çin ana karası ile Tayvan adası arasında yer alan Tayvan Boğazı’ndan geçen gemileri denetleyeceğini açıkladı. Tayvan ise böyle bir taleple karşılaşan gemi işletmecilerinin sahil güvenlik güçlerini çağırmalarını istedi.

Çin geçen yıl Ağustos ayında ABD’nin o dönemdeki Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaretinin ardından da ada ülkesi etrafında bir dizi tatbikat düzenlemişti. (Reuters)

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