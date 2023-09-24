Tayvan’daki yangında ölenlerin sayısı 9’a çıktı
Tayvan'da golf topu üreten fabrikada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği, hayatını kaybedenlerden 4'ünün, alevlere müdahale eden itfaiyeciler olduğu bildirildi.
Taiwan News’ün haberine göre, 22 Eylül’de Ada’nın güneyindeki Pingtung vilayetinde golf topu üretilen fabrikada çıkan yangında yaralananlardan 2’si yaşamını yitirdi. Ayrıca itfaiye ekipleri, son 24 saatte 2 kişinin daha cesedine ulaştı.
Yangında can kaybı sayısı 9’a çıkarken, 98 kişinin yaralandığı, 1 kişiden ise henüz haber alınamadığı kaydedildi.
Söndürme çalışmaları sırasında yaşanan patlamalar, can kaybı ve yaralanmaların artmasına neden oldu. Patlamaların, itfaiyecilerin sıktığı suyun kimyasal maddelerle tepkimeye girmesi sonucu ortaya çıktığına dair iddialar ise yetkililer tarafından reddedildi.
Yangında hayatını kaybedenlerden 4’ünün, alevlere müdahale eden itfaiyeciler olduğu bildirildi. (AA)