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Teknelerine gemi çarpan 3 Filipinli balıkçı hayatını kaybetti

Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda bir ticari geminin, balıkçı teknesine çarpması sonucu 3 Filipinli balıkçının öldüğünü bildirdi.

Sozcu.com.tr
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Teknelerine gemi çarpan 3 Filipinli balıkçı hayatını kaybetti

Filipinler sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, Filipinler’in kuzeybatısındaki sularda balıkçı bölgesinde demirli “F/B Dearyn” isimli balıkçı teknesine, ticari geminin çarptığı belirtildi. Açıklamada, çarpma sonucu alabora olan teknede 6 kişi olduğu ve 3 balıkçının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. (AA)

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