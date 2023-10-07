Karşılıklı saldırılar sürüyor… Hamas, İsrail’i roketlerle vurdu
İsrail ve Filistin'den karşılıklı saldırılar devam ederken Hamas, Tel Aviv’e 150 roket atıldığını duyurdu. Demir Kubbe'nin devreye girmesiyle şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail’e yönelik “Aksa Tufanı” isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıkladı.
Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.
Buna karşılık İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiği, 1610 kişinin yaralandığını belirtti.
İsrail ordu radyosu ise saldırılarda şu ana kadar 200 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1000’e yaklaştığını duyurdu.
DEMİR KUBBE DEVREYE GİRDİ
Hamas Tel Aviv’e 150 roket atıldığını açıkladı.
Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi’nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv’de saldırı sirenleri çaldı.
İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin Gazze’den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Ancak Gazze’den atılan roketlerin bir kısmının Tel Aviv şehrini vurduğu ifade edildi. (AA)