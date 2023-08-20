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Terör saldırısında 21 kişi öldü

Mali'nin iç kesimlerinde düzenlenen terör saldırısında 21 kişi yaşamını yitirdi.

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Terör saldırısında 21 kişi öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Mopti bölgesindeki Yarou köyüne saldırdı.

21 ÖLÜ, 20 YARALI

Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

Sahel bölgesinde “3 ülke sınırı” olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide’ye bağlı gruplar ile IŞİD’in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali’de 2013’ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor. (AA)

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