Teröristlere silah dağıtan ABD’nin Başkanı Biden’dan tuhaf açıklama: Türkiye’yi suçladı

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini gizlemeyen ABD, Türkiye'yi suçladı. ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan açıklamada "Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekat eylemleri, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmaktadır" denildi.

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Terör örgütü IŞİD ile mücadele gerekçesiyle terör örgütü PKK/YPG’yi açık şekilde destekleyen, teröristlere silah veren ve ortak tatbikat yapan ABD, Türkiye’ye suçlamalar yöneltti.

ABD Başkanı Biden’ın imzasıyla Beyaz Saray’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlarının terör örgütü IŞİD’in yenilgiye uğratma kampanyasını baltaladığı, sivilleri tehlikeye attığı, bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

“OLAĞANÜSTÜ BİR TEHDİT OLUŞTURMAYA DEVAM ETMEKTE”

Biden’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* “14 Ekim 2019 tarihinde, 13894 sayılı Başkanlık Emri ile Başkan, Suriye’deki ve Suriye ile ilgili durumun ABD’nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına oluşturduğu olağandışı ve olağanüstü tehditle başa çıkmak için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (50 U.S.C. 1701 et seq.) uyarınca ulusal bir acil durum ilan etti.

* Suriye’deki durum ve özellikle de Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekat eylemleri, Irak Şam İslam Devleti’ni (IŞİD) yenilgiye uğratma kampanyasını baltalamakta, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmakta ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir.

* Bu nedenle, 14 Ekim 2019 tarihli ve 13894 sayılı İcra Emrinde ilan edilen ulusal acil durum 14 Ekim 2023 tarihinden sonra da yürürlükte kalmalıdır. Bu nedenle, Ulusal Acil Durumlar Yasasının 202(d) bölümü (50 U.S.C. 1622(d)) uyarınca, Suriye’deki ve Suriye ile ilgili durumla ilgili olarak 13894 sayılı İcra Emrinde ilan edilen ulusal acil durumu 1 yıl süreyle devam ettiriyorum. Bu bildirim Federal Sicil’de yayınlanacak ve Kongre’ye iletilecektir.”

TÜRKİYE TERÖRİSTLERE OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK’nın Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik 1 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Suriye’de terör örgütüne operasyon düzenlemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatlarında ise çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin kullandığı sözde karargah, barınak ve depolardan oluşan çok sayıda hedef de imha edilmişti.

ABD F-16'LARI, TÜRK İHA'SINI DÜŞÜRMÜŞTÜ

İki ABD'li yetkili 5 Ekim’de, Reuters'e verdiği demeçte, ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının, Suriye'deki Amerikan birliklerinin yakınında görev yapan bir Türk insansız hava aracını düşürdüğünü söylemişti. İsimlerinin gizli kalması kaydıyla konuşan yetkililer, ABD'nin Türk yetkililere, ABD kara birliklerinin yakınında operasyon yaptıkları konusunda uyarıda bulunan birçok telefon görüşmesi yaptığını söylemişti.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: NEYLE İZAH EDECEĞİZ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim’de, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, ABD’ye tepki göstermişti. Erdoğan, şunları söylemişti:

* “Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım; Suriye'de bugün 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. Suriye'de Amerika'nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs. Bütün bunları değerlendirmek gerekmiyor mu?

* Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz?

* İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor maalesef Suriye'de olsun, Ortadoğu'da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor.”

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