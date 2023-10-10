THY, İsrail seferlerini durdurdu
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin İsrail seferlerini durdurduğunu açıkladı.
İsrail ile Hamas’ın karşılıklı saldırıları sürüyor. Bölgede tansiyon yüksek seyrederken, Türk Hava Yolları (THY) İsrail’e seferleri durduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda “İsrail’de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.