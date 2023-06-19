Abone Ol

THY İtalya’da grev nedeniyle yarınki 6 seferini iptal etti 

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının yarın yapacağı grev nedeniyle Milano ve Bergamo uçuşlarında bazı seferleri iptal etti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
THY İtalya’da grev nedeniyle yarınki 6 seferini iptal etti 

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Milano ve Bergamo uçuşlarında yarın için planlanan 6 seferin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada yer hizmetleri çalışanlarının greve gidecek olması nedeniyle iptal edilen seferler THY’nin; TK1873 İstanbul-Milano, TK1874 Milano-İstanbul, TK1895 İstanbul-Milano, TK1896-Milano-İstanbul; AnadoluJet’in TK7794 Sabiha Gökçen Havalimanı-Bergamo, TK7795 Bergamo-Sabiha Gökçen Havalimanı olarak sıralandı.

Ünlü ABD'li yazar Cormac McCharthy hayata veda ettiİlginizi ÇekebilirÜnlü ABD'li yazar Cormac McCharthy hayata veda etti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam