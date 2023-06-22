Titanik turistleriyle ilgili korkutan açıklama… “Çoktan ölmüş olabilirler”

Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistlerin kaybolmaları üzerinden günler geçti, ancak hâlâ bir haber alınamadı. Son olarak Kraliyet Donanması'ndan emekli bir dalgıcın yaptığı açıklamalar da umutlu bekleyişe gölge düşürdü: "Çoktan ölmüş olabilirler."

Sozcu.com.tr

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Bir buzdağına çarparak tarihin en trajik kazalarından birini yaşatan Titanik, batmasından onlarca yıl sonra bile merak konusuydu. Özellikle James Cameron’ın yönettiği 1997 yapımı filmden sonra batık gemiye ilgi daha da arttı ve bunu değerlendirmeyi bilen OceanGate Expeditions da bir süredir okyanusun derinliklerine yerleşen gemiye geziler düzenlemeye başladı.

Maalesef bu gezilerden birinde tıpkı Titanik gibi trajik bir olay yaşandı. Şirketin araçlarından biri Titanik gezisinden dönemedi. Bugün kalan oksijenlerinin de tamamen biteceği düşünülen araçta bulunan beş kişinin yakınları mutlu haberler beklerken uzmanlar, tablonun karamsar olduğunu söylüyor.

UMUTLAR TÜKENİYOR

Bazı uzmanlar aracın Titanik’in enkazında sıkışıp kalmış olabileceğini belirtirken, bazıları da patlamış olmasından korkuyor. Son olarak Kraliyet Donanması’ndan emekli bir dalgıç, kayıp beş kişilik ekibin hâlâ hayatta olamayabileceğini söylüyor.

ÜNLÜ İSİMDEN KORKUTAN AÇIKLAMA

18 Haziran Pazar gününden bu yana arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp ekibin oksijen seviyeleri de hızla azalıyor. Henüz aracın içinde nefes alabildikleri düşünülse de daha önce Kraliyet Donanması’nda görev almış olan ve beyaz perdeden de tanınan Ray Sinclair, grubun karbondioksit zehirlenmesinden çoktan ölmüş olabileceğini iddia etti.

Sinclair, yaşanan üzücü olayla ilgili şunları söyledi: “Bu denizaltıların sınırlı bir ömrü olan pilleri ve CO2 temizleyicileri var. Bunlar ölürse, zehirli gaz ciğerlerini doldurduğu için insanlar oksijen bitmeden de boğulabilirler. Bu durum uykulu hissetmelerine ve ardından da bayılmalarına neden olur.”

Sinclair, ekibin çoktan zehirlenerek yaşamlarını yitirmiş olabileceğinden endişeleniyor.

SESLER DUYULMUŞTU AMA…

ABD hükümetinin aramayla ilgili raporlarına göre; Kuzey Atlantik Okyanusu’ndan yaşam belirtileri alındı. İç Güvenlik Departmanı e-postalarında şunlar yazıyordu: “P8 (su altı algılama kabiliyetine sahip bir Kanada uçağı) bölgede her 30 dakikada bir sesler duydu. Dört saat sonra bu sesler hâlâ duyuluyordu.”

Kaybolan ekibin yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürse de karamsar tablo çizen sadece Sinclair da değil. Sky News’e konuşan Dr David Gallo, “Enkazda değillerse, bu, suyun ortasında güçlerini veya radyo iletişimlerini kaybetmelerine neden olan bir şey olması gerektiği anlamına gelir; muhtemelen bir çökme… Feci bir patlama yaşanmış olabilir. Bundan geri dönüş yok. Bunun burada bir numaralı seçenek olması gerektiğini söylemeliyim ki bunu düşünmek hoş değil. Başka nasıl bu kadar çabuk ortadan kaybolabilir bilmiyorum.”

Araçtaki oksijenin bitmesine saatler kalmışken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, ancak henüz ekipten yeni herhangi bir haber gelmedi.

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