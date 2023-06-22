Titanik turu faciası için yeni hamle: Uzaktan kumandalı araçlar gönderildi

Kanada Sahil Güvenliği, Titanik enkazına giderken içindeki 5 kişiyle kaybolan Titan adlı su altı aracını aramak için su altında arama yapacak uzaktan kumandalı araç (ROV) gönderdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Titan aracını arama çalışmalarına liderlik eden ABD Sahil Güvenliği, Kanada Sahil Güvenliği’ne ait Horizon Arctic adlı geminin bir adet ROV gönderdiğini ve insansız aracın okyanus zemine ulaşarak arama çalışmalarına başladığını ifade etti.

ABD Sahil Güvenlik yetkilileri, çalışmalara katılan Fransız LAtalante’nin başka bir ROV’u suya indirdiğini kaydetti. Öte yandan sahip olduğu ROV ile Titanik enkazının dijital haritasını çıkartan Magellan adlı kuruma ait ROV’un da arama çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Magellan’dan bugün yapılan açıklamada “Spesifik saha hakkındaki bilgimizi ve bu olay için gerekenden oldukça önce, belirli derinliğe ilişkin uzmanlığımızı kullanarak, su altı aracını kurtarmak için kurtarma görevini desteklemeye yüzde 100 odaklanmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Titanik'e seyahatte son: Oksijen seviyeleri bitti

İlginizi Çekebilir Titanik mağduru milyarderin oğlundan yetişkin film yıldızına tuhaf istek