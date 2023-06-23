Titanik turu faciasıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler kan dondurdu

Titanik gemisinin enkazına dalışı sırasında kaybolan ve enkazının bazı parçalarına ulaşılan denizaltı Titan'ın sahibi OceanGate şirketinin CEO'su Stockton Rush'un, denizaltının güvenliğine ilişkin ikazları "yersiz" bularak reddettiği ortaya çıktı.

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BBC’nin ulaştığı elektronik postalara göre, film yapımcısı Rob McCallum, 2018’de Rush’a “müşterilerini potansiyel olarak riske attığı” uyarısında bulunup bağımsız bir kuruluş tarafından inceleninceye kadar denizaltını kullanmayı bırakmasını önerdi.

McCallum, yazışmalarında Rush’a “Testlerinizde her türlü özeni göstermenizi ve çok ihtiyatlı olmanızı rica ediyorum. Girişimciliği ve yeniliği ne kadar takdir etsem de potansiyel olarak tüm sektörü riske atıyorsunuz. Aracın (Titan’ın) deniz altı seyahatini kaldırıp kaldıramayacağını denemeler belirleyecek; dikkatli ve güvende olun.” uyarılarında bulundu.

Rush ise bu çağrıya, “yeniliği durdurmak için güvenlik argümanı kullanmaya çalışan sektör oyuncularından bıktığı” cevabını verdi.

OceanGate’in CEO’su Rush, cevap mesajlarında, “‘Birini öldüreceksin’ şeklindeki temelsiz çığlıkları çok sık duyduk. Bunu ciddi bir kişisel hakaret olarak kabul ediyorum.” ifadelerini kullandı.

McCallum, BBC’ye söz konusu yazışmaların, OceanGate’in avukatlarının yasal işlem tehdidinde bulunmasının ardından sona erdiğini söyledi.

TİTANİK’İN YÖNETMENİ UYARMIŞ

Titanik filminin yönetmeni James Cameron da denizaltı Titan’ın sahibi OceanGate’i daha önce riskler hakkında uyardığını açıkladı.

Cameron, firmaya “felakete giden yolda olduklarını” anlatan bir mektup yazdığını kaydetti.

“DENİZALTIYI TAM OLARAK DEDİĞİM YERDE BULDULAR”

Daha önce Titanik’in enkazına 33 kez dalış yapan Cameron, denizaltı ile iletişimin kesildiğini öğrendiğinde olası bir felaketten şüphelendiğini belirterek, “Aklıma ilk gelen şey patlamaydı.” dedi.

1912 yılında batan Titanik ile Titan’ın kaybolması arasında “korkunç bir ironi” olduğunu anlatan Cameron, “Denizaltıyı tam olarak dediğim yerde buldular.” diye konuştu.

DENİZALTIDAKİ 5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜNE İNANILIYOR

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik’in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltı araçlarından biri, 19 Haziran’da Atlas Okyanusu’nda kaybolmuştu.

Denizaltıdakilerin, havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation’ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

OceanGate firması ve ABD Sahil Güvenlik Birimi, denizaltıya ait bazı parçalara ulaşıldığını ve araçta bulunan 5 kişinin öldüğüne inandıklarını açıklamıştı. (AA)

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