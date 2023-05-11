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Tonga’da 7,6 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Tonga’da 7,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Niuatoputapu Adası’na bağlı Hihifo bölgesinin 95 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.

210 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Söz konusu depremden sonra Hihifo’nun 71 kilometre kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. (AA)

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