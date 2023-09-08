‘Toplu katliam ayini’ ihbarına koşan polis şaştı kaldı

İngiltere'de "yerde hareket etmeden yatan insanlar" olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Lincolnshire bölgesinde birkaç kişinin yerde hareketsiz yatan insanlar olduğu ihbarı, polisi harekete geçirdi.

Chapel St Leonards kasabasında birkaç kişi polisi arayıp bir binanın içinde yerde yatan insanlar gördüklerini söyledi. İhbarı yapan kişiler görüntünün bir “toplu katliam ayinine” benzediğini belirtti.

Beş araçla olay yerine giden polis, karşısında yoga öğrencilerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yoga öğretmeni Millie Laws, toplu katliam yapan bir katil olduğu şüphesiyle karşı karşıya olduğunu öğrenince neler olduğunu anlayamadı. 22 yaşındaki Laws, yoga dersinin toplu katliam sanılmasını “çok komik ve gerçek dışı” diye tanımladı.

Yoga öğrencilerinin üzerlerinde battaniyelerle gözlerini kapatarak mum ışığında yere yattıkları, öğretmenin de ritim tutarak aralarında dolaştığı belirtildi.

Lincolnshire polisi, yerde hareketsiz yatan kişilerin yoga yaptığını ve durumlarının iyi olduğunu görünce rahatladı. İhbarların iyi niyetle yapılması nedeniyle olaya dair soruşturma başlatılmadı.

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