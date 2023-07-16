Trajik olay: Mide ameliyatı için Türkiye’ye geldi, masadan kalkamadı

Zayıflamak için son zamanlarda çok sık tercih edilen operasyonlar bu kez can aldı. Mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelen üç çocuk annesi bir kadın hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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38 yaşındaki Leanne Michelle Leary, yaklaşık 69 bin TL’lik (2.000 sterlin) bir tüp mide ameliyatı için İngiltere’den İstanbul’a uçtu ancak yolculuğu hastanede tek başına hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Prosedüre göre midesinin % 80’inin çıkartılması gerekiyordu ve Leary her şeyin tamamen güvenli olduğunu düşündü.



Talihsiz kadın, 30 Haziran’da Greater Manchester’dan Türkiye’ye uçtuktan sonra, ailesine hastane önlüğüyle çekilmiş bir fotoğrafını WhatsApp aracılığıyla gönderdi.

Ancak ameliyatın bitmesi gereken saatten birkaç saat sonra kimse Leary’den haber alamayınca alarm zilleri çalmaya başladı.

Ailesi hastaneyle temasa geçti ve Leanne’in kalp krizi geçirdiğine dair korkunç haberi aldı ancak o noktada onlara onun hala hayatta olduğu ve durumunun stabil olduğu söylendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ailesinin ertesi gün uçakla İstanbul’a geldi ama hastaneye vardıklarında Leanne’in öldüğünü öğrenince yıkıldılar.

Leanne’in iki çocuğunun babası olan eski kocası Steven Leary, “Leanne çok neşeli ve canlıydı. Oğlum çok sinirli. Çok beklenmedik bir şeydi ve tıbbi bir prosedür için binlerce pound ödediğinizde bunun olacağını beklemiyorsunuz.”

“Buradaki doktorları görmeye gitti ve prosedürü bu ülkede yaptırmak için bekleme listesindeydi ama aradan beş yıl geçti.”

“40. doğum günü olan bir hedefi vardı. Beş yıl beklemek istemiyordu ve kendi başına kilo verebileceğini düşünmüyordu.”

“Türkiye’deki paketin tamamı için 2.000 sterlin idi. Birleşik Krallık’ta özel olarak gittiğinizde aynı prosedürün yaklaşık 12.000 sterlin olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Talihsiz anne, otopsinin yapılacağı İngiltere’ye götürüldü.



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