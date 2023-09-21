Trajik ölüm: Instagram’ın gözdesi o bölgede düşerek yaşamını yitirdi

Avusturya'ya giden bir turist, insanların fotoğrafını çekmek için akın ettiği popüler bir yer olan Dachstein Dağları'ndaki merdivenli köprüden kaydı ve 300 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

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42 yaşındaki İngiliz turist, Dachstein Dağları’ndaki 130 metrelik ünlü merdivende yalnız başınayken aşağıdaki vadiye düştü ve trajik şekilde öldü.

Mirror’a göre kurbanın kimliği bilinmiyor. Yapılan soruşturmada, talihsiz adamın düşüşü kaza olarak nitelendirildi ve herhangi bir üçüncü kişinin dahil olduğu ihtimali dışlandı.

İki helikopter ve yakındaki iki polis departmanından çok sayıda polis memuru, kurbanın cesedini vadiden çıkardı.

TIRMANIŞ MERAKLILARININ GÖZDESİ

Merdiven, Dachstein bölgesi turist web sitesi tarafından “tırmanış meraklıları için Zwieselalm’daki yeni en iyi cazibe merkezi” olarak tanıtılıyor ve tırmanışın dört aşamada yapıldığı ile merdivenin “en üst düzeyde adrenalin içerdiği” açıklanıyor.

Tırmanış için tırmanıcıların güvenliklerini sağlayacak emniyet kemeriyle bağlanan çelik kablolar, basamaklar, mandallar ve merdivenler kullanılıyor.

Orta/zor olarak derecelendirilen tırmanış, yeni başlayanlar için “ideal” kabul edilmiyor.

Instagram’da binlerce kişi, her yıl tüyler ürperten bu turistik cazibe noktasına tırmanma deneyimlerini paylaşırken bazıları burası için “cennete giden merdiven” adını kullanıyor.

Hallstatt Belediye Başkanı Alexander Scheutz da, 750 daimi sakinin yaşadığı kasabadaki, 2013 yapımı “Arendelle” filmine de ilham veren manzaraları görmek için her gün 7.000’den fazla turistin ziyaret ettiğini söyledi.

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