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Tren kazasında yaşamını yitirenler Sintagma Meydanı’nda anıldı

Yunanistan'ı sarsan tren kazasında yaşamını yitirenler başkent Atina'da anıldı.

Sozcu.com.tr
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Tren kazasında yaşamını yitirenler Sintagma Meydanı’nda anıldı

Yunanista’nın başkenti Atina’da, Larissa yakınlarında meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler anıldı.

Başkent Atina’da yapılan törende, tren kazasında hayatını kaybedenler anısına mum yakıldı. Sintagma Meydanı’nda toplanan kalabalık dilek feneri yakarak gökyüzüne bıraktı.

Larissa yakınlarında bir yolcu ve yük treninin çarpışması sonucu 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tarifi mümkün olmayan bir trajedi” demişti. Olayın ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

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