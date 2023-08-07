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Tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Pakistan'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:37 - 07 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor

Pakistan’ın Sind eyaletindeki Navabşah kenti yakınlarında dün raydan çıkan yolcu treninde hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a, yaralıların sayısı ise 64’e yükseldi.

Ravalpindi’den Karaçi’ye sefer yapan 19 vagonlu yolcu treni Navabşah kenti yakınlarında raydan çıktı.

Pakistan Demiryolları Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 30’a, yaralı sayısının ise 64’e yükseldiğini duyurdu.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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