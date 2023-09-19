Trudeau’nun sözleri, Kanada-Hindistan hattında kriz çıkardı

Kanada Başbakanı Trudeau'nun Hindistan'daki ayrılıkçı Sihlerin lideri Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesinden Yeni Delhi'yi sorumlu tutması büyük krize yol açtı. Kanada ve Hindistan, diplomatlarını karşılıklı olarak sınır dışı etti.

Sozcu.com.tr

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Kanada ve Hindistan, Hindistan’daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü’nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar’ın öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlığın sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, Nijjar’ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu açıklamasının ardından üst düzey bir Hint diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu. Joly, olayın soruşturulmasında, Hindistan’ın “tam işbirliğini” beklediğini ifade ederek, Trudeau’nun konuyu ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştüğünü aktardı.

HİNDİSTAN’DAN SERT TEPKİ

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, Trudeau’nun açıklamaları “saçma ve maksatlı” olarak nitelendirilerek, Kanada hükümeti “kendi topraklarında faaliyet gösteren tüm Hindistan karşıtı unsurlara karşı hızlı ve etkili yasal adımlar atmaya” çağrıldı. Benzer iddiaların, Trudeau tarafından Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye de yöneltildiği ve reddedildiği vurgulanan açıklamada, Hindistan’ın “hukukun üstünlüğüne bağlı, demokratik bir devlet” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “bu tür asılsız iddiaların, Kanada’da kalacak yer sağlanan ve Hindistan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü tehdit etmeye devam eden Halistan teröristleri ve aşırılık yanlıları üzerindeki dikkati dağıtmaya çalıştığı” belirtilerek, Kanada hükümetinin bu konudaki eylemsizliğinin “uzun süredir devam eden bir endişe kaynağı olduğu” ifade edildi.

Hindistan da misilleme olarak bir Kanadalı diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını ve diplomatın ülkeden ayrılmak için 5 günü olduğunu duyurdu. (AA)