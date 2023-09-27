Trump Ailesine yargı darbesi: ‘Yıllarca çok sayıda kişiyi dolandırdı’

Gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde anketlere göre önde görünen eski ABD Başkanı Donald Trump'a bir "yargı darbesi" daha geldi. Bu defa hedefte Trump'ın emlak imparatorluğu var.

Sozcu.com.tr

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ABD’de bir mahkeme, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın emlak imparatorluğunu kurduğu yıllarda çok sayıda kişiyi ve kurumu dolandırdığına hükmetti.

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil davada, eski Başkan ve “Trump Organization” adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve başkalarını dolandırdığına karar verildi.

ÇOCUKLARI DA SUÇLANIYOR

Yargıç Arthur Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ve şirketin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtti. Engoron, New York’ta iş yapmasının zorlaştırılması için Trump’ın bazı işletme ruhsatlarının feshedilmesi direktifini verdi ve şirketin operasyonlarının bağımsız bir gözlemci tarafından denetleneceğini aktardı.

Başsavcı, Trump’ın, en büyük 3 çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York’ta bir daha şirket kurmasını ve 5 yıl süresince ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, ayrıca 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

TRUMP: İŞİMİ MÜKEMMEL YAPTIĞIM İÇİN…

Mahkeme kararının açıklanmasının ardından Trump, “Sivil haklarım elimden alınıyor” diyerek mahkemeyi yerden yere vurdu. Hakkındaki dolandırıcılık suçlamasını “saçmalık” olarak niteleyen eski Başkan, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da “Bugün New York adaleti için çok üzücü bir gün. İşimi mükemmel yaptığım için beni yargılarken suçluların kaldırımda yürümesine izin veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump, bu kararın binlerce şirketin New York’tan kaçmasına yol açacağını savundu.

Başsavcı Letitia James, daha önce de Trump’ı kendi yardım kuruluşunu siyasi ve iş çıkarları için kullanmakla dava etmiş, suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump ceza olarak bir dizi yardım kuruluşuna 2 milyon dolar ödemeye mahkum edilmiş ve Trump Vakfı kapatılmıştı.

Bir dizi suçlama nedeniyle hakkında adli süreç devam eden Trump, geçen ay da 2020’deki seçim sonuçlarına müdahale suçlamasıyla Georgia eyaletindeki dava nedeniyle Atlanta’daki Fulton İlçe Hapishanesi’ne teslim olmuş ve kefaletle serbest bırakılmıştı. Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu. (AJANSLAR)

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