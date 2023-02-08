Trump: Biden, Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın politikalarını eleştirerek, "Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı." dedi.

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ABD’de 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olan eski Başkan Trump, kendi internet sitesinden yayımladığı video ile dün akşam ikinci “Birliğin Durumu” konuşmasını yapan Başkan Biden’a nazire yaptı.

Konuşmasına “İşte birliğin gerçek durumu” diye başlayan Trump, Biden yönetimindeki son iki yılda 160 ülkeden milyonlarca kişinin yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Trump, “Uyuşturucu kartelleri insanlarımızı, çocuklarımızı ve insanımızı zehirleyip öldürerek milyarlarca dolar kazanıyor.” ifadesini kullandı.

Eski Başkan Trump, Biden yönetiminin katiller ve şiddet yanlılarını hapisten salıverdiğini savundu. Trump, “Cinayet oranları ülke tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı.” diye konuştu. Biden’ın ekonomi politikalarını da eleştiren Trump, yakıt fiyatlarının yükseldiğini, enerji ve gıda maliyetlerinin arttığını kaydetti.

Trump, Biden’ın siyasi rakiplerine zulmettiğini öne sürerek, yönetimin ifade özgürlüğüne savaş açtığını savundu. “Bizi üçüncü dünya savaşının eşiğine getiriyor.” şeklinde konuşan Trump, kendilerinin Biden yönetiminin yarattığı felaketi tersine çevireceklerini aktardı.

“(Biden) Amerikan tarihinin en yozlaşmış başkanı.” ifadesini kullanan Trump, “ülkenin yıkımına son vermek” için başkanlık seçimlerine adaylığını yineledi. (AA)

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