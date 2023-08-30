Trump sabıka fotoğrafıyla para bastı

Gözaltına alınan ve sabıka fotoğrafı çekilen ABD'nin eski başkanı Donald Trump ürün satışlarından büyük gelir elde etti.

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ABD’nin Georgia eyaletinde 2020’deki seçim sonuçlarıyla ilgili olarak 13 ağır suçlamayla karşı karşıya kalan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sabıka fotoğrafının basılı olduğu tişört, bardak ve farklı ürünler de internette kapış kapış gidiyor.

Trump’ın geçtiğimiz günlerde hapishanede geçirdiği yaklaşık 20 dakika içinde parmak izi alınmış ​​ve sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, ABD tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski başkan olmuştu.

200 bin dolar kefalet ödeyerek kısa sürede serbest kalan Trump'ın “kızgın bakışlı” fotoğrafını kullanarak başlatılan bağış toplama kampanyasında şu ana kadar 9,4 milyon dolarlık bir gelir elde etti.

Kampanya mağazasında bulunan sabıka fotoğrafını taşıyan ürünler arasında tişörtler ve kahve kupaları gibi ürünler bulunuyor.

Insider’da yer alan habere göre, şu ana kadar 36 bin tişört satışından toplamda 1,7 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Ayrıca 24 bin adet kahve kupası satılarak kampanyanın kasasına 864 bin dolar eklendi. Bunun yanı sıra, 8 bin 600 adet sabıka fotoğrafı posteri 352 bin dolarlık bir gelir sağladı.

Kampanya ekibi, Ağustos ayında yaklaşık 20 milyon dolarlık bir bağış toplamasının bu özel ürünlerin satışına bağlı olduğunu belirtti.

Kampanya sözcüsü, bu gelirlerin siyasi faaliyetlere yönlendirileceğini ve yasal ücretler için kullanılmayacağını açıkladı.

Trump, geçmişte de benzer şekilde özgün ürünlerle bağış toplama konusunda başarılı oldu. Özellikle “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” şapkası gibi ürünler, Trump’ın destekçileri arasında popüler hale geldi.

KAMPANYADA ÖNDE

Eski başkan Trump, 2024 seçimlerinde başkan adayları arasında da liderliğini sürdürüyor. Ulusal anketlere göre, Trump, Florida Valisi Ron DeSantis’e karşı yüzde 34,4 puanlık bir üstünlük sağlamış durumda. DeSantis ise diğer adaylara kıyasla çift haneli destek oranlarına sahip tek isim olarak öne çıkıyor. Muhafazakar girişimci Vivek Ramaswamy ise yaklaşık %9,9 destekle üçüncü sırada yer alıyor.