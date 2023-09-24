Trump törende engelli askeri görünce çıldırmış: ‘Bunları niye getiriyorsunuz?’

Engellilerle sık sık dalga geçmesi nedeniyle tepki çeken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir törende Afganistan'da bacağını kaybeden askeri görünce deliye döndüğü ve askerin bir daha törenlere çağrılmaması talimatı verdiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevde olduğu 2019’da katıldığı bir törende, tekerlekli sandalyedeki engelli bir askeri görünce deliye döndüğü ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump askeri törende “Tanrı Amerika’yı Korusun” marşını okuyan engelli asker Luis Avila’yı selamlarken aslında durumdan hiç de memnun olmadı. Afganistan’daki ABD işgali sırasında ağır yaralanan ve bir bacağını kaybeden Avila’yı görünce çok öfkelenen Trump’ın, Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ye “Niye böyle insanları getiriyorsunuz? Kimse yaralı birini görmek istemiyor” dediği belirtildi.

Marşı okuyan Avila’yı kutlamaya giderken Milley’yi azarlayan Trump’ın aşağılayıcı sözleri çevredeki bazı kişiler tarafından da duyuldu.

ESKİ BAKAN ‘DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA TEHLİKELİ’ DEMİŞTİ

Uzun süre Afganistan’da savaşan asker Avila’nın aldığı yaralar nedeniyle iki defa kalp krizi geçirdiği ve beyin hasarı gördüğü ifade ediliyor.

Haberlere göre Trump, orduya Avila’nın bir daha kamuoyuna açık bir törene çağrılmaması talimatı verdi. Bu durumun Genelkurmay Başkanı Milley’yi çok rahatsız ettiği, üst düzey askerler arasında da huzursuzluğa yol açtığı bildirildi.

Trump, daha önce de 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa’da ölen ABD askerleri için “ezikler ve aptallar” dediği iddiasıyla uzun süre gündem olmuştu.

Trump’ın başkanlığı döneminde orduda üst düzeyde görev alan John Kelly, eski Başkan için “Hayatımda gördüğüm en sorunlu kişi” demişti. Eski Savunma Bakanı James Mattis de, Trump’ın “insanların düşündüğünden çok daha tehlikeli biri” olduğunu söylemişti.

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