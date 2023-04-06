Trump’ın eşi ortada yok: Sessizliğini koruyor

ABD'de gündem Donald Trump... Kendisine yöneltilen suçlamalar için hakim karşısına çıkan Trump'ın eşinin sessizliğini koruması dikkatleri üzerine çekti.

Tayfun HOPALI / ABD

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın suçlamalar nedeniyle yargı karşısına çıkmasıyla ilgili haberler halen Amerikan basınında devam ederken, eşi Melania Trump'da dikkatleri üzerine çekiyor.

Melania, eski bir arkadaşının sözleriyle “inkar kulesinde yaşıyor” ve eşinin suçlamaların ardından yaptığı ilk açıklamaların yapıldığı Mar-a-Lago’da yanında görünmeyerek sessizliğini koruyor.

Melania’nın eski danışmanı ve en yakın arkadaşı Stephanie Winston Wolkoff, Melania’nın sessizliğinin kasıtlı olduğunu ve onun için bir silah olduğunu söyledi.

Wolkoff ayrıca Melania’nın “inkar kulesinde” yaşadığını ve sessizliğinin koruyucu bir zırh olduğunu belirtti.

Melania’nın sessizliği, eşinin Stormy Daniels ve Karen McDougal gibi kadınlarla ilişkilerini gizlemek için yapılan ödemelerle ilgili suçlamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde özellikle dikkat çekiyor. Wolkoff, Melania’nın eşinin ilişkilerini bildiğini ve bu konuda sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.

“TRUMP’TAN UTANMIYOR AMA ÖFKELİ”

Melania’nın sessizliğiyle ilgili olarak, Wolkoff, Melania’nın hayatındaki zorluklarla başa çıkmak için sessizliği seçtiğini ve eşinin ilişkileriyle ilgili skandalların üstünü örtmesini umduğunu söyledi. Wolkoff’a göre, Melania, eşinin sadakatsizliğinden utanmadığını ancak öfkelendiğini ve yine de eşinin yanında duracağını belirtti.

Wolkoff ayrıca Melania’nın eşinin sadakatsizliğiyle ilgili beklentisi olmadığını düşündüğünü söyledi. Ancak Melania’nın eşinin yanında kalmaya devam edeceğini ve Mar-a-Lago’daki bir sonraki sosyal etkinlikte yeniden eşinin yanında olacağını öngörüyor.

Wolkoff, Melania’nın bu sessizliğinin onun için bir koruyucu zırh olduğunu söyledi. Ancak bu sessizlik, Melania’nın eleştirilmesine de neden olabilir. Wolkoff’a göre, Melania, eşinin sorunlarına ilişkin sorularla karşılaşabileceği durumlardan kaçınmak için her türlü çabayı gösteriyor.

MELANIA BİR STRATEJİ Mİ YAPIYOR?

Melania’nın sessizliği, onun hakkında çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Bazıları, Melania’nın sessizliğinin, eşinin suçlanmasının ardından ortaya çıkan skandallardan dolayı utanç duyduğunu ve eşinin suçlamaları hakkında bir açıklama yapmaktan kaçındığını düşünüyor.

Diğerleri ise, Melania’nın sessizliğinin, eşinin savunmasız kalmaması için bir strateji olduğunu düşünüyor.

Melania’nın sessizliği, eleştirmenler tarafından sık sık eleştiriliyor. Özellikle 2018’de giydiği “Gerçekten umurumda değil. Senin umurunda mı?” yazılı ceketiyle ilgili olarak, Melania’nın sessizliği “soğuk ve acımasız” olarak nitelendiriliyor. Ancak bazıları, Melania’nın sessizliğinin bir tür koruyucu mekanizma olduğunu ve bu sessizliğin onu eleştirmek yerine onu anlamaya teşvik etmemiz gerektiğini savunuyor.

Sonuç olarak, Melania Trump’ın sessizliği ve “inkar kulesinde” yaşama tercihi, onun eşinin suçlamaları ve skandallarıyla nasıl başa çıktığı hakkında bize ipuçları veriyor. Ancak bu sessizlik, Melania hakkında farklı spekülasyonlara neden oluyor ve onun hakkında farklı yorumlar yapılmasına neden oluyor.