Trump’ın sabıka fotoğrafı sosyal medyayı salladı

ABD'nin sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski Başkanı olan Donald Trump'ın görüntüsü, sosyal medyada viral oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Georgia eyaletinde 2020’deki seçim sonuçlarını bozma çabalarıyla ilgili 13 ağır suçla karşı karşıya kalan eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sabıka fotoğrafı, sosyal medyada büyük ses getirdi ve esprili paylaşımlara konu oldu.

Hakkındaki suçlamalar üzerine dün teslim olan Trump, hapishanede geçirdiği yaklaşık 20 dakika içinde parmak izi vermiş ​​ve sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, ABD tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski başkan oldu.

200 bin dolar kefalet ödeyerek kısa sürede serbest kalan Trump’ın “kızgın bakışlı” fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Fotoğrafı içeren esprili paylaşımlar sosyal medyada viral oldu.

Eski adı Twitter olan X’te #TrumpMugshot hashtag’iyle yapılan paylaşımlar trend oldu.

Nasıl başladı/ Nasıl devam ediyor yazılı tweet de sosyal medyada viral oldu.

Eski Başkan’ın fotoşopla hazırlanan farklı sabıka fotoğrafları da yayınlandı.

Bir mesajda da eski Başkan Obama ve ekibinin El Kaide lideri Usame bin Ladin’in 2011’de düzenlenen operasyonla öldürüldüğü dönemde çekilen ünlü fotoğrafı dikkat çekti.

ÜRÜNLER DE SATIŞ PATLAMASI YAPTI

Bu arada sabıka fotoğrafının basılı olduğu tişört, bardak ve farklı ürünler de internette kapış kapış gidiyor.

Fotoğrafın ortaya çıkmasının üzerinden daha bir gün geçmeden ürünleri internette çok satılanlar arasına girdi. Trump’ın kampanya ekibi de üzerinde fotoğrafın olduğu ürünleri “Efsane”, “Asla Teslim Olma” sloganlarıyla basarak satmaya başladı.

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