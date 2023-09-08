Trump’ın serveti hakkında yeni iddia

ABD'de, eski Başkan Donald Trump'ın kişisel servetinin, olması gerekenden yaklaşık 3,6 milyar dolar fazla olduğu iddia edildi.

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New York Başsavcısı Letitia James, Trump, çocukları ve Trump Organization şirketine açtığı 250 milyon dolarlık dava kapsamında mahkemeye sunduğu dosyada, Trump’ın yıllık net servetini ofisinin önceden tahmin ettiğinden milyarlarca dolar daha fazla artırdığını öne sürdü.

James, daha önce Trump’ın kişisel servetini olması gerekenden 2,2 milyar dolar fazla açıkladığını öne sürmüştü. Ancak muhasebe uzmanları ve değerleme uzmanlarının konuya dair görüşlerini de almasının ardından mahkemeye Trump’ın servetini yaklaşık 3,6 milyar dolar fazla açıkladığını öne sürdü.

“TRUMP, KÜRESEL BİR ŞİRKET İMPARATORLUĞU KURDU”

Trump’ın avukatları ise savunmalarında, Başsavcı’nın tahminlerine itiraz ederken, belgelerin Trump’ın net servetinin, ofisinin de iddia ettiğinden milyarlarca dolar daha fazla olduğunu iddia etti. Avukatlar, savunmada, “Başkan Trump, dünyanın en tanınmış ve güçlü markalarından biri tarafından desteklenen milyarlarca dolarlık küresel bir şirket imparatorluğu kurdu.” ifadesine yer verdi.

James’in iddiası, Trump’ın servetiyle ilgili daha önce ortaya atılan iddialara benzer nitelikte. Trump, daha önce de kişisel servetinin olduğundan daha fazla olduğunu iddia ettiği gerekçesiyle eleştirilmişti. (AA)

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