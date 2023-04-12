Trump’tan eski avukatı Cohen’e 500 milyon dolarlık tazminat davası

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimleri döneminde kişisel avukatlığını yapan Michael Cohen'e "güvene dayalı görevin birden çok kez ihlali, sebepsiz zenginleşme, saf değiştirme ve sözleşmenin ihlali" iddialarıyla 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

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Florida Bölge Mahkemesine sunulan 32 sayfalık dava dosyasında, Cohen’in eski müvekkili Trump’ın sırlarını ifşa ettiği ve hakkında yalanlar yayıp mesleki kuralları ihlal ederek suiistimallerde bulunduğu savunuldu.

Cohen’in yayımladığı kitaplar ve podcast serilerinin yanı sıra ana akım medyadaki görünürlük yoluyla ilgili yalanları yaydığı ifade edilen dosyada, Trump’ın bu nedenle itibar kaybına uğradığı öne sürüldü.

500 MİLYON DOLAR İSTEYECEK

Cohen’in servet elde etmek için kötü niyetle hareket ettiği belirtilen dosyada, verdiği zararlar karşılığında asıl miktarı duruşmada belirlenecek olan ve 500 milyon doları aşması beklenen tazminat isteneceği kaydedildi.

Dosyada ayrıca Cohen’in işletme giderinin maliyeti hakkında yalan söylediği ve Trump şirketinin kendisine hak ettiğinden 75 bin dolar daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldığı öne sürüldü.

TANIKLIK YAPMASI BEKLENİYOR

Cohen, Trump’ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada “yalan söyleme” ve “vergi kaçırma” suçlamalarından Aralık 2018’de gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019’da cezasını çekmek üzere Otisville’deki federal hapishaneye girmişti.

56 yaşındaki Cohen, daha sonra tutuklu bulunduğu hapishanede görülen Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Nisan’da cezasının geri kalanını Manhattan’daki evinde tamamlamak üzere hapisten çıkarılmış, Kasım 2022’de cezasını tamamlamıştı.

Trump, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels’a sus payı ödemesi yaptığı iddialarını yalanlarken, eski avukatı Cohen, Daniels’a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Manhattan Bölge Mahkemesinden Savcı Alvin Bragg, 5 Nisan’da, Trump’ın 2016 seçimleri dönemindeki avukatı Cohen’e yaptığı ödemelerle ilgili, toplamda kritik yanlış beyan içeren 34 belge tespit ettiklerini açıklamıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddederek, masum olduğunu söyleyen Trump, kendisine suçlama yöneltilmesinin siyasi güdümlü ve seçimlere müdahale olduğunu savunuyor.

Trump’a yönelik açılan ceza davasında Cohen’in sus payı ödemesiyle ilgili tanıklık yapması bekleniyor. (AA)

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