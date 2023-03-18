Trump’tan ilginç çıkış: Salı günü tutuklanacağım
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, salı günü muhtemelen tutuklanacağını öne sürdü.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, salı günü muhtemelen tutuklanacağını savunarak destekçilerini sokağa çıkmaya çağırdı.
Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda, Manhattan mahkemesinden sızan bilgilere göre salı günü tutuklanmayı beklediğini kaydetti. Hakkındaki suçlamayla ilgili ayrıntı vermeyen Trump, destekçilerine “Protesto edin, ulusumuzu geri alın!” çağrısı yaptı.
Manhattan Savcılığı'ndan ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Manhattan'da daha önce Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e dava açılmıştı. Cohen'in, Trump'la ilişki yaşadığını öne süren yetişkin filmleri oyuncusu Stormy Daniels'e sus payı verdiği iddia ediliyor.
2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması beklenen Trump ise bu iddiaları daha önce reddetmişti.