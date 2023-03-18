Abone Ol

Trump’tan ilginç çıkış: Salı günü tutuklanacağım

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, salı günü muhtemelen tutuklanacağını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Trump’tan ilginç çıkış: Salı günü tutuklanacağım

Eski ABD Başkanı Donald Trump, salı günü muhtemelen tutuklanacağını savunarak destekçilerini sokağa çıkmaya çağırdı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajda, Manhattan mahkemesinden sızan bilgilere göre salı günü tutuklanmayı beklediğini kaydetti. Hakkındaki suçlamayla ilgili ayrıntı vermeyen Trump, destekçilerine “Protesto edin, ulusumuzu geri alın!” çağrısı yaptı.

Manhattan Savcılığı'ndan ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Manhattan'da daha önce Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e dava açılmıştı. Cohen'in, Trump'la ilişki yaşadığını öne süren yetişkin filmleri oyuncusu Stormy Daniels'e sus payı verdiği iddia ediliyor.

2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması beklenen Trump ise bu iddiaları daha önce reddetmişti.

Trump, yetişkin film yıldızına 'sus payı ödediği' iddiasıyla ifadeye çağrıldıİlginizi ÇekebilirTrump, yetişkin film yıldızına 'sus payı ödediği' iddiasıyla ifadeye çağrıldıYouTube, Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtıİlginizi ÇekebilirYouTube, Trump'ın hesabını iki yıl sonra tekrar açtı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam